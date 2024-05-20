حمزة المثلوثي يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - توج التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجائزة أفضل لاعب في مباراة نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

حمزة المثلوثي يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة نهضة بركان

وتسلم اللاعب الجائزة في أرضية الملعب عقب انتهاء اللقاء مباشرة قبل مراسم تسليم الكأس.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب الأحد الماضي انتهى بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف ليحصد الأبيض اللقب بمجموع المباراتين.