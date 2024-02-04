نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول في ورطة وآرسنال يشعل البريميرليج.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

كما تلقى فريق تشيلسي هزيمة ثقيلة على يد نظيره وولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتمكن فريق مانشستر يونايتد من الفوز على نظيره وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة.

ويواصل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، ويليه فريق أرسنال في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 49 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء مباريات اليوم

1- ليفربول 51 نقطة.

2- أرسنال 49 نقطة.

3- مانشستر سيتي 46 نقطة.

4- أستون فيلا 46 نقطة.

5- توتنهام هوتسبير 44 نقطة.

6- مانشستر يونايتد 38 نقطة.

7- وست هام يونايتد 36 نقطة.

8- برايتون 35 نقطة.

9- نيوكاسل يونايتد 33 نقطة.

10- وولفرهامبتون، 32 نقطة.

11- تشيلسي، 31 نقطة.

12- بورنموث، 27 نقطة.

13- فولهام، 26 نقطة.

14- كريستال بالاس، 24 نقطة.

15- برينتفورد، 22 نقطة.

نوتينجهام فورست، 21 نقطة.

17- لوتون تاون، 20 نقطة.

18- إيفرتون، 19 نقطة.

19- بيرنلي، 13 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد، 10 نقاط.