دون اشتراك أو تشفير Brentford vs Man City.. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد بالدوري الانجليزي الممتاز 2024 | يلا شوت الآن

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أحمد جودة - القاهرة - بدون اشتراك أو تشفير Brentford vs Man City .. بث مباشر مباراة مانشيستر سيتي ضد برينفورد بالدوري الانجليزي الممتاز 2024 | يلا شوت الآن

دون اشتراك أو تشفير Brentford vs Man City.. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد برينفورد بالدوري الانجليزي الممتاز 2024 | يلا شوت الآن..يشهد ملعب "جي تك كوميونيتي" اليوم الاثنين 5 فبراير 2024، قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي وبرينتفورد، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفيما يلي، تستعرض لكم بوابة دوت الخليج الألكترونية موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي 2023-2024، والقنوات الناقلة لـ بث مباشر مباراة مان سيتي ضد برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك تشكيل السيتي المتوقع لهذا اللقاء المرتقب في هذا التقرير.

دون اشتراك أو تشفير Brentford vs Man City.. بث مباشر مباراة مانشيستر سيتي ضد برينفورد بالدوري الانجليزي الممتاز 2024 | يلا شوت الآن

مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي 2023-2024

وتأتي هذه المباراة في ظل صراع شرس على صدارة الترتيب، حيث يحتل مان سيتي المركز الثالث برصيد 46 نقطة من 14 فوزًا و4 تعادلات و3 هزائم، بينما يتواجد برينتفورد في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة من 6 انتصارات و4 تعادلات و11 هزيمة.

وتُعد هذه المباراة هامة للغاية بالنسبة لمان سيتي، حيث يسعى للفوز من أجل استعادة الصدارة من أرسنال الذي حقق فوزًا هامًا على ليفربول أمس.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز



يُقام اليوم 5 فبراير 2024، لقاء مرتقب بين مانشستر سيتي وبرينتفورد، ضمن فعاليات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُعد هذه المباراة هامة للغاية بالنسبة لمان سيتي، حيث يسعى للفوز من أجل استعادة الصدارة من أرسنال الذي حقق فوزًا هامًا على ليفربول أمس.

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

دون اشتراك أو تشفير Brentford vs Man City.. بث مباشر مباراة مانشيستر سيتي ضد برينفورد بالدوري الانجليزي الممتاز 2024 | يلا شوت الآن



القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

تُعرض مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد اليوم على الهواء مباشرة على قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتمتلك بي إن سبورتس باقة متنوعة من القنوات لبث المباريات، تشمل:

بي إن سبورتس 1 HD: هي القناة الرئيسية لعرض أهم المباريات.

هي القناة الرئيسية لعرض أهم المباريات. بي إن سبورتس 2 HD: تُعرض عليها بعض المباريات الهامة بالتزامن مع قناة بي إن سبورتس 1 HD.

تُعرض عليها بعض المباريات الهامة بالتزامن مع قناة بي إن سبورتس 1 HD. بي إن سبورتس 3 HD: تُعرض عليها بعض المباريات الأخرى.

تُعرض عليها بعض المباريات الأخرى. بي إن سبورتس 4 HD: تُعرض عليها بعض المباريات الأخرى.

تُعرض عليها بعض المباريات الأخرى. بي إن سبورتس كونكت: خدمة بث مباشر عبر الإنترنت متاحة للمشتركين في بي إن سبورتس.

جدول ترددات قنوات بي إن سبورتس

القناة التردد القمر الصناعي بي إن سبورتس 1 HD 11766 نايل سات بي إن سبورتس 2 HD 11747 نايل سات بي إن سبورتس 3 HD 11870 نايل سات بي إن سبورتس 4 HD 11919 نايل سات بي إن سبورتس كونكت www.beinconnect.net الإنترنت

تشكيل مانشستر سيتي ضد برينتفورد المتوقع



يتوقع أن يكون تشكيل مانشستر سيتي اليوم، ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون.



خط الدفاع: جفارديول، ناثان أكى، دياز، كايل ووكر.



خط الوسط: فيل فودين، ماتيو كوفاسيتش، رودرى، دى بروين.



الهجوم: هالاند، جوليان ألفاريز.



