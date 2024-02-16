جوزيه جوميز يعقد جلسة خاصة مع ناصر منسي

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أحمد جودة - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع ناصر منسي مهاجم الأبيض على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

واطمأن المدير الفني على اللاعب في ظل الإصابة التي يعاني منها ناصر منسي في القدم، وواصل اللاعب البرنامج التأهيلي الذي يخضع له على هامش المران.

مران قوي للزمالك تحت قيادة جوميز

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق الأبيض قيادة الفقرة البدنية والتي تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة تدريبات بالكرة، ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بشكل جيد للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

