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أحمد جودة - القاهرة -

أنهت محكمة برازيلية نزاعًا قضائيًا استمر لسنوات، بإلزام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بدفع تعويض مالي للشركة المصنعة للرذاذ، والذي يستخدمه الحكام عند تنفيذ الركلات الحرة الثابتة.

ورفضت المحكمة العليا في البرازيل يوم الثلاثاء طعنًا من "فيفا" وألزمته بتعويض هاين أليمان وشركته "سبوني كوميرسيو دي برودوتوس سبورتيفوس"، بمبلغ مالي نظير التجاوز في استخدام تقنية الرذاذ.

وأنتجت الشركة الرذاذ في عام 2000، واستخدمه الحكام لتحديد مكان الحائط البشري عند تنفيذ الركلات الحرة.

فيفا" يخسر معركة “الرذاذ”



ويستخدم اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) الرذاذ منذ 2009، واستخدمه "فيفا" لأول مرة في بطولة كأس العالم 2014.



واتهم أليمان الاتحاد الدولي لكرة القدم بسوء استخدام الرذاذ، وطالب بتعويض مالي قدره 40 مليون دولار أمريكي.

ولم يتضح بعد المبلغ الفعلي للتعويض الذي سيتم دفعه، حيث ينتظر محامو الشركة انتظار نشر الحكم المكتوب قبل تأكيد ادعاءاتهم.

وعلق أليمان عبر قناة غلوبو التلفزيونية: "لقد هزمت "فيفا" بعد معركة استمرت 23 عامًا، أنا فخور جدًا، لقد صنعنا التاريخ في كرة القدم العالمية".