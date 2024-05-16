نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يستعيد نجمه قبل مواجهة الهلال في الديربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعاد النصر السعودي نجمه إيمريك لابورت لاعب وسط الفريق وذلك قبل مواجهة نادي الهلال السعودي ضمن منافسات الجولة الثاني والثلاثون من عمر الدوري السعودي "دوري روشن".

وشارك اللاعب في تدريبات النصر مساء اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الهلال.

موعد مباراة النصر والهلال في دوري روشن

وتقام المباراة الجمعة المقبلة الموافق 17 مايو في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة وقطر، وفي العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ترتيب الفريقين في دوري روشن

يحتل نادي الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي بعد حسم اللقب، وفي حوزته 89 نقطة من 31 مباراة حقق فيهم الفوز في 29 وتعادل في مباراتين ودون هزيمة.

أمًا النصر فاحتل وصافة الترتيب برصيد 77 نقطة من 31 مباراة وحقق الفوز في 25 مباراة وتعادل في مباراتين وهزم في 4 مباريات.