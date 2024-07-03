إعلام إيراني نقلا عن خامنئي: نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية كانت أقل من المتوقع

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد إعلام إيراني نقلا عن المرشد الإيراني علي خامنئي، بأن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية كانت أقل من المتوقع.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية نحو 40 في المئة، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، أن سعيد جليلي يتصدر الآن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الإيرانية يليه مسعود بزشكيان.

وقالت وزارة الداخلية الإيرانية، إن عدد الأصوات التي تم فرزها بلغ 8.379.341.

وبحسب الداخلية الإيرانية، يتصدر جليلي النتائج بـ3.505.191 صوت، بينما حصل أقرب منافسيه بزشكيان على 3.389.191.