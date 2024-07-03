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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- "دوت الخليج" تنشر أسماء نواب الوزراء الجدد في حكومة مدبولي 2024.

التعديلات الوزارية الجديدة، أسماء نواب الوزراء الجدد، تؤدي الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي مراسم حلف اليمين الدستوري بعد لحظات قليلة، بعد أن شملت الوزارة الجديدة على تغيرات عديدة في عدة حقائب وزارية.

وقبل الإعلان عن أسماء الوزراء والمحافظين الجدد وفي إطار خدمة المواطنين تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية أسماء نواب الوزراء الجدد خلال السطور التالية.

من هم السادة نواب الوزراء في الحكومة الجديدة

التعديلات الوزارية الجديدة، وننشر لكم أسماء نواب الوزراء الجدد في عدد من الوزارات بعد أن تم أختيار الوزراء ومن أبرز هذه الأسماء مايلي:-

كامل الوزير وزير للنقل ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء. الدكتور خالد عبد الغفار وزير للصحة ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء. أيمن بهاء الدين البصال نائبًا لوزير التربية والتعليم. ماجد عبدالحميد متولي نائبًا لوزير النقل. نهاد شاهين علي شاهين نائبًا لوزير النقل. وجدي شحات عبد الحكيم نائبًا لوزير النقل. صباح عبداللطيف مشالي نائبًا لوزير الكهرباء. منتصر مناع جاد الحق المدني نائبًا لوزير الطيران المدني. بكر محمد عبد الوهاب البيومي نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ياسر سمير صبحي كامل نائبًا لوزير المالية. شريف فتحي الكيلاني نائبًا لوزير المالية. يمنى أسامة فريد البحار نائبًا لوزير السياحة. عبلة أحمد علي الألفي نائبًا لوزير الصحة. محمد محمود ناصر الطيب نائبًا لوزير الصحة. مارجريت صاروفيم يوسف نائبًا لوزير التضامن الاجتماعي. حسام الدين صالح عثمان نائبًا لوزير التعليم العالي. أحمد محمد ضاهر حسين نائبًا لوزير التربية والتعليم.

مشاهدة البث المباشر لـ لحظة حلف اليمين الدستوري لـ الوزراء والمحافظين أمام الرئيس السيسي

التعديلات الوزارية الجديدة، أسماء نواب الوزراء الجدد، الحكومة الجديدة، المحافظين الجدد، ومن المقرر أن تؤدي الوزارة الجديدة بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في الولاية الثانية له اليمين الدستوري في تمام الساعة الثانية ظهرًا بالقصر الجمهوري بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء الجدد والمحافظين ثم سيعقد بعدها الاجتماع الأول بحضور جميع الوزراء.

التشكيل الوزاري الجديد

مجلس النواب الجديد

تشكيل المحافظين الجدد