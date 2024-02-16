انت الأن تتابع خبر المنصات الإلكترونية لاتحاد الكرة تشهد أرقاما قياسية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني لكرة القدم في كأس آسيا 2023، والتي حقق خلالها المنتخب المركز الثاني، تفاعلاً كبيراً من الجماهير على مختلف المنصات الرقمية للاتحاد الأردني لكرة القدم.



وسجل التواصل الرقمي عبر مختلف منصات الاتحاد رقماً قياسياً غير مسبوق، بلغ أكثر من 100 مليون، قياساً بما حققه المنتخب الوطني من إنجازات في البطولة القارية.



ونشر الاتحاد الأردني، 396 منشوراً على امتداد مشاركة المنتخب في البطولة، تنوعت بين الصور والفيديوهات الحصرية، بالإضافة إلى 356 من القصص المصورة "ستوري" التي لاقت رواجاً كبيراً، حيث بلغت المشاهدات على مختلف المنصات أكثر من 100 مليون مشاهدة، و 12 مليون تفاعل.



وتصدرت منصة "انستجرام" تفاعلات الجماهير، حيث حظيت المنشورات بأكثر من 8 ملايين تفاعل، و82 مليون مشاهدة، فيما بلغت نسبة الزيادة في أعداد المتابعين أكثر من 238 %.



في المقابل، شهدت منصة فيس بوك، أكثر من 1.7 مليون تفاعل، و 16 مليون مشاهدة، كما سجلت منصة "X"، أكثر من مليون تفاعل، و500 ألف مشاهدة.



وعلى صعيد التطبيق الرسمي للاتحاد، بلغ إجمالي عدد التحميلات عبر "أيفون" و"أندرويد" أكثر من 55 ألفاً، مع وصول عدد المستخدمين إلى أكثر من 17 ألفاً، والذي شهد مشاركات من الجماهير بمسابقات توقع النتيجة، بالإضافة إلى تصفح أحدث الأخبار وتتبع نتائج المباريات أولا بأول والعديد من الخدمات الأخرى.



وشهد الموقع الإلكتروني للاتحاد بحلته الجديدة والذي أطلق قبل البطولة قفزة نوعية، حيث بلغت الزيارات والتفاعلات على الموقع خلال فترة البطولة أكثر من 300 ألف .