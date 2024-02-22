نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة برشلونة ضد نابولي اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي بهدف لهدف مباراة برشلونة أمام نظيره فريق نابولي الإيطالي في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء في ذهاب الدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول لفريق برشلونة في المباراة عند الدقيقة 60، فيما أدرك النيجيري فيكتور أوسيمين التعادل لصالح فريق نابولي عند الدقيقة 75.

وتقام مباراة إياب الدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريق برشلونة الإسباني أمام نظيره فريق نابولي الإيطالي يوم 12 من شهر مارس القادم.