بعد 9 مواسم داخل جدران السد القطري.. أول تصر يحات بغداد بونجاح بعد إعلان رحيله

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أحمد جودة - القاهرة - يرحل بغداد بونجاح هداف نادي السد القطري، بنهاية الموسم الجاري بعد 9 مواسم قضاها داخل جدران النادي، وأعلن الفريق رسميا من خلال بيانه اصدره عن نهاية مسيرته معه.

أول تصر يحات بغداد بونجاح بعد إعلان رحيله

وقد انضم بغداد بونجاح للسد في 2015 قادما من النجم الساحلي التونسي ونجح في الحصول معه خلال مشاركته 9 مواسم على 14 لقبا في جميع البطولات.

وأعلن النادي عن رحيل اللاعب من خلال رساله، وجاءت كالتالي:

"إلى الابن البار، إلى المحارب المغوار، إلى الاسطورة إلى بغداد.

في مسيرتك مع الزعيم، صنعت الإنجاز وفي بعض الأحيان الإعجاز، كنت خير من يمثل اللاعب العربي وخير سفير للجزائر الحبيبة. أحبك كل من كان من حولك وعشقوك من هم فالمدرجات.

شكرا لكل لحظة جميله شاركت في صنعها وجمعتنا شكرًا لكل ابتسامة أنت. أنت سببها، ستبقى جزء مهما من تاريخ هذا النادي، لكل لقاء وداع ولكل عشره ذكرى".

وعلى الجانب الأخر كتب بغداد الجزائري عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:

"إلى كل السداويين، أشكركم جميعا على دعمكم طول مسيرتي في نادي السد، لقد كانت أهم مراحل حياتي الاحترافية والتي قضيتها معكم وبذلت كل جهدي لاسعادكم وتبقت لنا أنا وإخواني اللاعبين خطوتين أتمنى أن اختمها معكم بحمل كاس سمو الأمير.

شكرا لنادي السد ولكل المدربين واللاعبين الذي عاشرتهم خلال تسعة مواسم وقفوا معها بجانبي وساعدوني في تقديم المستوى الذي أفرحكم. شكرًا لكم جميعًا، نراكم في نصف النهائي وستبقون ويبقى السد في قلبي دائمًا".