نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برونو فرنانديز يدخل حسابات النصر بدعم من رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات مصير برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد مجهول الهوية وذلك بعد تلميحات بمغادرة النادي في الصيف بعد موسم صعب.

وأجرى اللاعب وممثلوه محادثات بشأن البقاء ومصيره داخل النادي الإنجليزي.

رونالدو بدعم زميله السابق للانتقال

وحث كريستيانو رونالدو ناديه النصر على إتمام الصفقة ليكون من أحدث نجوم الدوري الإنجليزي المتواجدين في دوري روشن.

ديون وأزمات الشياطين الحمر مستمرة

وبات حال مانشستر يونايتد سيئ للغاية بعد تراكم الأزمات والديون على النادي إضافة لاحتلاله المركز الثامن وعدم لحاقه بأي من المسابقات الأوروبية.