نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. إكسترا نيوز: محمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال خلفا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2024 01:11 مساءً - قالت قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل قبل قليل، بتعيين محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال، خلفا للدكتور محمود عصمت، الذي سيشغل منصب وزير الكهرباء والطاقة. وشغل شيمي عدة مناصب منها قيادة شركات بتروجيت وصان مصر وكادينس للطاقة والاستشارات الهندسية.

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