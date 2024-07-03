مال وأعمال

عاجل.. إكسترا نيوز: محمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال خلفا…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. إكسترا نيوز: محمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال خلفا… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2024 01:11 مساءً - قالت قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل قبل قليل، بتعيين محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال، خلفا للدكتور محمود عصمت، الذي سيشغل منصب وزير الكهرباء والطاقة.

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وشغل شيمي عدة مناصب منها قيادة شركات بتروجيت وصان مصر وكادينس للطاقة والاستشارات الهندسية.

 

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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