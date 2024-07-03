نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يغيب عن قائمة الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي، قائمة الفريق المشاركة في منافسات أولمبياد باريس 2024، والتي شهدت غياب بطل العالم ليونيل ميسي.

ميسي خارج قائمة الأرجنتين في الأولمبياد

ويغيب عن قائمة منتخب الأرجنتين الأولمبي تحت 23 سنة، المشاركة في منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد باريس 2024 من النجم ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

وضمت القائمة التي أعلنها ماسكيرانو 4 لاعبين شاركوا في تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022، في حين يتواجد ميسي حايلًا في بطولة أميركا الجنوبية لكرة القدم كوبا أميركا المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

ويخوض منتخب الأرجنتين الأولمبي مباراتين وديتين في فرنسا، قبل مباراته الافتتاحية في الأولمبياد أمام المغرب يوم 24 يوليو الجاري، ضمن المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات، التي تضم أيضا العراق وأوكرانيا.

قائمة الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024

حراسة المرمى: لياندرو بري (بوكا جونيورز)، جيرونيمو رولي (أياكس).

خط الدفاع: ماركو دي سيزار (راسينج)، خوليو سولير (لانوس)، خواكين جارسيا (فيليز سارسفيلد)، جونزالو لوجان (سان لورينزو)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)، برونو أميوني (سانتوس لاجونا).

خط الوسط: إيزيكويل فرنانديز (بوكا جونيور)، سانتياجو هيزي (أولمبياكوس)، كريستيان مدينا (بوكا جونيورز)، كيفن زينون (بوكا جونيورز).

خط الهجوم: جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، لوتشيانو جوندو (جونيورز)، تياجو ألمادا (أتلانتا يونايتد)، كلاوديو ايتشيفيري (ريفر بلايت)، جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)، لوكاس بلتران (فيورنتينا).

