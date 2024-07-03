نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. وائل كفوري يحيي حفلًا غنائيًا في المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم اللبناني وائل كفوري لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، والتي من المقرر أن تقام فى كازبلانكا بالمغرب، يوم السبت المقبل، حيث يقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.



آخر أعمال وائل كفوري

يشارك أن آخر أعمال وائل كفوري أغنية "حالف عالحب" وتعاون فى الأغنية مع منير بوعساف وبلال الزين في التوزيع الموسيقى والتلحين.



كلمات أغنية حالف على الحب



قلبي شو عملت لي فيه

حتى ها القدي بيحبك

بعلمي كان حالف ع الحب

صار عم يحلف بحبك

قلبي شو عملت لي فيه

حتى ها القدي بيحبك

بعلمي كان حالف ع الحب

صار عم يحلف بحبك

وصاير ما بيجيني نوم قبل ما احكيكي

ومعلق من أول يوم بكل شي فيكي

وصاير ما بيجيني نوم قبل ما احكيكي

ومعلق من أول يوم بكل شي فيكي

الضحكة اللي بتضحكيها



والكلمة اللي بتحكيها

بعشقها لأنّها بصوتك

يقبرني كل شي بتحكيه

عندك هضامة الطفلة البعدا بأول حكياتها

من نظرة قلبي بتخطف لي بتجنني بحركاتها

عندك هضامة الطفلة البعدا بأول حكياتها

من نظرة قلبي بتخطف لي بتجنني بحركاتها

وصاير ما بيجيني نوم قبل ما احكيكي

ومعلق من أول يوم بكل شي فيكي

وصاير ما بيجيني نوم قبل ما احكيكي

ومعلق من أول يوم بكل شي فيكي

الضحكة اللي بتضحكيها

والكلمة اللي بتحكيها

بعشقها لأنّها بصوتك

يقبرني كل شي بتحكيه