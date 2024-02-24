نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بايرن ميونخ أمام لايبزيج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الألمانية مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.



موقف بايرن ميونخ ولايبزيج في جدول الدوري الألماني



احتل بايرن ميونخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 71 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 5 مباراة.



في حين احتل لايبزيج المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 66 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 مباريات.



موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني



من المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج يوم السبت 24 فبراير 2024 على إستاد أليانز أرينا أرينا معقل بايرن ميونخ وذلك ضمن منافسات مباريات الأسبوع الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة 5 beIN sports HD بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.



وكان بايرن ميونخ قد خسر من بوخوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية والعشرين من البوندزليجا بينما فاز لايبزيج على بروسيا مونشنجلادباخ بهدفين نظيفين في نفس الجولة.



يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 50 نقطة في جدول الدوري الألماني بينما يحتل لايبزيج المركز الخامس برصيد 40 نقطة.