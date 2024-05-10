نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الجونة وفاركو في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الجونة لمواجهة نظيره فاركو وذلك ضمن منافسات الجولة الثاني والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكانت اللجنة الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم حكام مباراة الجونة وفاركو والذي جاء بقيادة محمود الدسوقي.

ويعاون الدسوقي كلا من مصطفى عطية مساعد أول، حاتم علام مساعد ثان، ويتواجد السيد منير حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد حسام عزب وعلاء صبري.

موعد مباراة الجونة وفاركو في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة على ستاد خالد بشارة في الجونة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد خالد بشارة المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.

