نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة سيراميكا كليبوترا وطلائع الجيش في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد سيراميكا كليوبترا لمواجهة نظيره طلائع الجيش وذلك ضمن منافسات الجولة الثاني والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكانت اللجنة الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم حكام سيراميكا كليوبترا وطلائع الجيش والذي جاء بقيادة عاطف حسين.

ويعاونه كلا من أسامة عبد اللطيف مساعد أول، ماجد المليجي مساعد ثان، ويتواجد محمد الغازي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من محمد معروف ويعاونه السيد شعبان.

موعد مباراة مباراة سيراميكا كليبوترا وطلائع الجيش

تنطلق في تمام الرابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد المقاولون العرب المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.

