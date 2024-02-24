نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره فريق خيتافي، مساء اليوم السبت الموافق 24 من شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة برشلونة ضد خيتافي، مساء اليوم السبت في تمام الساعة 17:15 بتوقيت القاهرة، والساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب "مونتجويك".

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 54 نقطة، بينما يقع خيتافي في المركز. العاشر بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة.



القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد خيتافي، مساء اليوم السبت، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.