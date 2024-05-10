ياسمين نوح تتراجع عن قرار الاعتزال وتمثل الزمالك في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت ياسمين نوح آدم لاعبة وقائدة نادي الزمالك لكرة الطائرة، والمعتزلة مؤخرا تراجعها عن قرار اعتزالها اللعبة نهائيا، لكي تمثل الفريق الأبيض في بطولة كأس العالم للأندية.

تراجع ياسمين نوح عن الاعتزال

وقالت ياسمين نوح خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "نعم قادرون"، المذاع عبر أثير إذاعة (on sport fm) ويقدمه محمد كشك: "لا يمكن إلغاء الألعاب النسائية مثلما يتردد مؤخرًا، سواء على مستوى الطائرة أو أي لعبة نسائية".

وعن قرار اعتزالها أكملت: "كنت شايفه أن بطولة دوري أبطال إفريقيا مهمة للغاية، وهي أفضل شيء يمكنني أن أنهي به مسيرتي الرياضية".

وواصلت لاعبة الزمالك باكية: "الموضوع كان صعب للغاية عليا، لكن دي سنة الحياة ولم أتعرض لضغوط من أجل اعتزالي، الجمهور جاء لنا في السوبر ومشي من الصالة وهو مقهور، وبطولة أبطال إفريقيا خير هدية لهم".

وزادت قائدة الزمالك: "كنت انتوى عدم التراجع في قرار الاعتزال، لكن أعلن الآن هنا أنني سأخوض بطولة كأس العالم للأندية، وستكون هي الأخيرة لي وأعلن بعدها الاعتزال الرسمي".

برنامج نعم قادرون يذاع مرة واحدة أسبوعيًا يوم الخميس، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، ويقدمه محمد كشك أحد أبطال قادرون باختلاف، وهو البرنامج الأول من نوعه على الأذاعات المصرية والعربية، والذي يقدمه أحد المذيعين المكفوفين.