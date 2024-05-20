انت الأن تتابع خبر بدون رحمة ولا شفقة.. شاب مفتول العضلات يقتل شقيق زوجته بطريقة بشعة وما فعلها بها لا يخطر ببال الشياطين!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقدم شاب في الزاوية الحمراء على ذبح شقيق زوجته، أدى ذلك إلى وفاة الأخير، بعد تعديه على الزوجة بالضرب. وقد تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، حيث تتابع النيابة العامة تطورات القضية وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بدأت الواقعة حين تلقت الشرطة في الزاوية الحمراء إخطاراً يفيد بإصابة إسلام عادل محمدين، الذي يبلغ من العمر ثلاثين عاماً، بجروح خطيرة في الرقبة وطعنات متعددة في الجسد. وبينت الفحوصات وجود جرح ذبحي في الرقبة وثلاثة طعنات في البطن والصدر.

كشفت التحقيقات أن الدافع وراء الحادث هو النزاع الذي نشب بين الضحية وزوجته، حيث قام بضربها بعنف. وأفادت المصادر أن الزوجة استنجدت بشقيقها طلباً للمساعدة بعد العنف الذي تعرضت له، مما أدى إلى تطور الموقف إلى مشاجرة قاتلة.

يُظهر هذا الحادث التحديات التي تواجهها الأنظمة القانونية والاجتماعية في التعامل مع العنف الأسري، مما يستلزم تقديم المزيد من الدعم والحماية للضحايا، فضلاً عن تعزيز الوعي حول خطورة هذه السلوكيات.