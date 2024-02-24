فولهام يحصد نقاط يونايتد في الوقت القاتل
حقق فولهام فوزاً "قاتلا" على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، مساء السبت ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
تقدم فولهام بهدف كالفين باسي في الدقيقة 65، وأدرك هاري ماغواير هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 89.
وبعد مرور سبع دقائق من الوقت بدل الضائع سجل أليكس إيوبي هدف الفوز القاتل للضيوف، لينتزع الفريق اللندني ثلاث نقاط ثمينة للغاية.
أحبط مانشستر يونايتد جماهيره في مدرجات ملعب أولد ترافورد، حيث أوقفت هذه الخسارة سلسلة أربعة انتصارات متتالية ليتجمد رصيد الفريق عند 44 نقطة في المركز السادس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فولهام يحصد نقاط يونايتد في الوقت القاتل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.