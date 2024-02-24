فولهام يحصد نقاط يونايتد في الوقت القاتل

فولهام يحصد نقاط يونايتد في الوقت القاتلحقق فولهام فوزاً "قاتلا" على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، مساء السبت ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم فولهام بهدف كالفين باسي في الدقيقة 65، وأدرك هاري ماغواير هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 89.

وبعد مرور سبع دقائق من الوقت بدل الضائع سجل أليكس إيوبي هدف الفوز القاتل للضيوف، لينتزع الفريق اللندني ثلاث نقاط ثمينة للغاية.

أحبط مانشستر يونايتد جماهيره في مدرجات ملعب أولد ترافورد، حيث أوقفت هذه الخسارة سلسلة أربعة انتصارات متتالية ليتجمد رصيد الفريق عند 44 نقطة في المركز السادس.