انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم السبت 24 فبراير 2024.. مواجهات نار طول اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نستعرض معكم جدول مباريات اليوم السبت 24 فبراير 2024، حيث ستقام العديد من المباريات القوية في الدروريات الأوروبية والعربية وكذلك بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد : فولهام – الساعة 5 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 1 بتعليق محمد بركات.

برايتون : إيفرتون – الساعة 5 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 2 بتعليق نوفل باشي.

أستون فيلا : نوتنجهام فورست – الساعة 5 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN Extra 1 بتعليق خالد الحدي.

كريستال بالاس : بيرنلي – الساعة 5 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN extra 2 بتعليق محمد السعدي.

بورنموث : مانشستر سيتي – الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 1 بتعليق عامر الحوذيري.

آرسنال : نيوكاسل يونايتد – الساعة 10 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 1 بتعليق حسن العيدروس.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

برشلونة : خيتافي – الساعة 5:15 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 3 بتعليق علي محمد علي.

ديبرتيفو الآفيس : ريال مايوركا – الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 3 بتعليق سمير اليعقوبي.

ألميريا : أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 3 بتعليق حفيظ دراجي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

ساسولو : إمبولي – الساعة 4 مساء بتوقيت مصر – قناة أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق غازي العمري.

ساليرنيتانا: مونزا – الساعة 7 مساء بتوقيت مصر – قناة أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق محمد أبو كبده.

جنوى : أودنيزي – الساعة 9:45 مساء بتوقيت مصر – قناة أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق خالد الغول.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

شتوتجارت : كولن – الساعة 4:30 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 5 بتعليق محمد مبروكي.

بايرن ميونخ : لايبزيج – الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 5 بتعليق أحمد البلوشي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

لوريان : نانت – الساعة 6 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 4 بتعليق مضر اليوسف.

ستراسبورج : ستاد برست -الساعة 10 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 4 بتعليق جواد بده.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

جالاكسي البتسواني: الوداد المغربي – الساعة 3 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 6 بتعليق جواد بده.

مازيمبي الكونغولي : بيراميدز المصري – الساعة 3 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 8 بتعليق أحمد عبده.

يانج أفريكانز التنزاني : شباب بلوزداد الجزائري – الساعة 6 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 6 بتعليق عادل خلو.

نواذيبو الموريتاني : صن داونز الجنوب أفريقي – الساعة 6 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 8 بتعليق أحمد عبده.

النجم الساحلي التونسي: الترجي التونسي – الساعة 9 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 6 بتعليق عصام الشوالي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الطائي : الأهلي – الساعة 4 مساء بتوقيت مصر – 5 مساء بتوقيت السعودية – قناة SSC HD 1 بتعليق محمد حسين وعيسى الحربين.

الحزم : الخليج – الساعة 7 مساء بتوقيت مصر – 8 مساء بتوقيت السعودية – قناة SSC HD 1 بتعليق محمد الخماسي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

الإمارات : الوصل – الساعة 3:30 مساء بتوقيت مصر – 5:30 مساء بتوقيت الإمارات – قناة أبو ظبي الرياضية HD 1 بتعليق محمد الشامسي.

حتا : هورفكان – الساعة 3:30 مساء بتوقيت مصر – 5:30 مساء بتوقيت الإمارات – قناة أبو ظبي الرياضية HD 2 بتعليق فهد عبد الرحمن.

الشارقة : إتحاد كلباء – الساعة 6 مساء بتوقيت مصر – 8 مساء بتوقيت الإمارات – قناة أبو ظبي الرياضية HD 1 .

الجزيرة : النصر الساعة 6 مساء بتوقيت مصر – 8 مساء بتوقيت الإمارات – قناة أبو ظبي الرياضية HD 1 بتعليق حازم عبد السلام.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري