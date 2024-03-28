تدريبات الهلال تزف أنباءً سارة قبل مواجهة الشباب.. فيديو

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أحمد جودة - القاهرة - زفت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أنباءً سارة قبل مواجهة الشباب، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

تدريبات الهلال تزف أنباءً سارة قبل مواجهة الشباب

وكانت صحيفة الرياضية قد كشفت أن حسان تمبكتي، لاعب فريق الهلال، قد تجددت إصابته في مفصل القدم، بعد تعافيه منها مؤخرًا.

وعلى الرغم من ذلك، فإن حسان تمبكتي قد تواجد في تدريبات الهلال الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، وهو ما يؤكد سلامته.

وانتشر مقطع فيديو للاعب في تدريبات الهلال، والتي تؤكد تعافيه من الإصابة وجاهزيته للمشاركة مع الزعيم في المباريات القادمة.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الشباب، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت الموافق 30 مارس الجاري.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 68 نقطة.