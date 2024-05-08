نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارفخال يلمح برحيل بعض لاعبي ريال مدريد هذا الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألمح النجم داني كارفخال لاعب نادي ريال مدريد الإسباني برحيل بعض لاعبي النادي الملكي عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد كارفاخال في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ:" غدًا، وآمل ألا يحدث ذلك، بعض زملائي سيلعبون آخر مباراة لهم في دوري أبطال أوروبا في البرنابيو".

وتابع صخرة الملكي:" نحن متحمسون للمباراة، لأننا لعبنا مباريات رائعة ونعلم أنه بإمكاننا الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، نحن نحلم بالفوز للمرة الـ15".

ويحتاج نادي ريال مدريد للفوز بأي نتيجة أمام نظيره بايرن ميونيخ مساء غدا الأربعاء من أجل التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونذكركم بأن مباراة ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ سوف تنطلق مساء غدا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.