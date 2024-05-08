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أحمد جودة - القاهرة - سجل ماتس هوميلس لاعب بروسيا دورتموند هدف التقدم لصالح الفريق الألماني أمام باريس سان جيرمان في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "بارك دي برانس"، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ماتس هوميلس يسجل هدف التقدم لصالح بروسيا دورتموند أمام باريس

وجاء الهدف في الدقيقة 50، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء باريس سان جيرمان، نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها هوميلس من على القائم الثاني برأسية، سكنت الشباك على يسار الحارس دوناروما لتصبح النتيجة حتى الآن 1-0 لصالح الفريق الألماني.

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.

