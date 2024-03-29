بايرن ميونخ يصفع برشلونة في صفقة قوية

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أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي بايرن ميونخ، على خط مفاوضات برشلونة مع أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بالوقت الحالي.

بايرن ميونخ يتدخل لخطف صفقة أونانا

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة يريد التعاقد مع البلجيكي أمادو أونانا لاعب وسط إيفرتون الإنجليزي في الفترة الصيفية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة قد أخبر ممثلي أونانا أنهم مستعدين لتقديم عرض مالي بقيمة 40 مليون يورو كحد أقصى.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن نادي إيفرتون يطلب مبلغ 60 مليون يورو للموافقة على انتقال أونانا للنادي الراغب في الحصول على خدماته.

ومن الممكن أن يضغط بيني زهافي وكيل اللاعب أونانا، على إدارة إيفرتون لإتمام العملية ولكن نفس الوكيل لديه علاقة جيدة أيضًا مع بايرن ميونخ.