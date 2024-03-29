نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة في النصر بعد غياب ثلاثي الفريق عن مواجهة الطائي بدوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغيب ثلاثي النصر في مواجهة الطائي خلال الجولة 25 من عمر الدوري السعودي للمحترفين. غياب ثلاثي النصر عن مواجهة الطائي وشهدت الفترة الماضية محاولات من الجهاز الطبي للعالمي لتجهيز عبد الإله العمري وسلطان الغنام وعبد الله الخيبري ببرنامج تأهيلي مكثف. ووفقاصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن فرص الثلاثي في اللحاق بالمواجهة المقبلة تقلصت تماما، بسبب استمرار المعاناة من الإصابات. ويحتل النصر المركز الثاني جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 56 نقطة، ويتواجد الطائي في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة.