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عاجل.. بيراميدز يوجه صفعة كبرى إلى الزمالك بشأن رمضان صبحي

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أحمد جودة - القاهرة - دخل مسؤولو نادي الزمالك في الفترة الأخيرة بمفاوضات جادة للحصول على خدمات رمصان صبحي نجم نادي بيراميدز، لتدعيم صفوف الفارس الأبيض خلال الموسم القادم.

- بيراميدز يؤمن نجمه

وأكد إبراهيم عبد الجواد عبر شاشة أون تايم سبورت:" بيراميدز قطع الطريق أمام نادي الزمالك بعد أن كان اللاعب قريب من القبعة البيضاء".

وتابع:" إدارة نادي بيراميدز على وشك حسم الانفاق مع اللاعب لتجديد عقده الذي ينتهي موسم 2025".

وواصل:" رمضان صبحي لم يحسم موقفه من الزمالك ولكن اللاعب وجهته الأقرب في الوقت الحالي هو تجديد عقد اللاعب داخل نادي بيراميدز لمدة 4 مواسم قادمة ".

وأختتم:" العقد الجديد سيتضمن وجود بند يسمح له بالاحتراف حال وجود عرضا خارجيا مناسب".
 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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