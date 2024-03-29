نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيراميدز يوجه صفعة كبرى إلى الزمالك بشأن رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل مسؤولو نادي الزمالك في الفترة الأخيرة بمفاوضات جادة للحصول على خدمات رمصان صبحي نجم نادي بيراميدز، لتدعيم صفوف الفارس الأبيض خلال الموسم القادم.

- بيراميدز يؤمن نجمه

وأكد إبراهيم عبد الجواد عبر شاشة أون تايم سبورت:" بيراميدز قطع الطريق أمام نادي الزمالك بعد أن كان اللاعب قريب من القبعة البيضاء".

وتابع:" إدارة نادي بيراميدز على وشك حسم الانفاق مع اللاعب لتجديد عقده الذي ينتهي موسم 2025".

وواصل:" رمضان صبحي لم يحسم موقفه من الزمالك ولكن اللاعب وجهته الأقرب في الوقت الحالي هو تجديد عقد اللاعب داخل نادي بيراميدز لمدة 4 مواسم قادمة ".

وأختتم:" العقد الجديد سيتضمن وجود بند يسمح له بالاحتراف حال وجود عرضا خارجيا مناسب".

