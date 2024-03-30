نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر متابعي وعشاق بايرين ميونخ، مواجهة فريقهم أمام بورسيا درتموند وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر الدوري الألماني.

بايرين ميونخ يدخل المباراة وهو متواجد في وصافة برصيد 60 نقطة، من أصل 26 مباراة، وتفوق في 19 مباراة، وتعادل في 3 وهزم في 4 مباريات.

أما بورسيا بورسيا درتموند المباراة يتواجد في المركز الرابع برصيد 50 نقطة من 26 مباراة فاز في 14 مباراة وتعادل في 8 مباريات، وهزم في 4 مباريات.

تشكيل بايرين ميونخ المتوقع

حراسة المرمى: سفين أولريتش.

الدفاع: كيميتش - إريك داير - دي ليخت - ألفونسو ديفيز.

الوسط: ليون جورتسيكا - كونراد لايمير.

أمامهم: جمال موسيالا - توماس مولر - ليروي ساني

الهجوم: هاري كين.

موعد مباراة بايرين ميونخ وبورسيا درتموند

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة بورسيا درتموند وبايرين ميونخ

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.