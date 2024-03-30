نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لتشيلسي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي تشيلسي، بنسبة كبيرة على تشكيل فريقه لمواجهة بيرنلي مساء اليوم السبت على ملعب "ستامفورد بريدج" في الجولة الثلاثين من البريميرليج.

موعد مباراة تشيلسي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة تشيلسي وبيرنلي اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: مالو جوستا، أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، مارك كوكورييا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، كونور كالاجر، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون، كول بالمر، ميخايلو مودريك.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة تشيلسي ضد بيرنلي مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.