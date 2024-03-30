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مباريات اليوم السبت 30-03-2024 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -  

تقام العديد من المباريات المهمة اليوم السبت 30 مارس 2024، داخل بطولة الدوري الإيطالي الكالتشيو موسم 2023-2024، ومن أبرزها  مباراة يوفنتوس ولاتسيو الإيطالي.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

نابولي X أتالانتا – الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت  القاهرة 2:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة AD SPORTS Premium 1  

جنوى X فروسينوني – الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة، 5 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة AD SPORTS Premium 1    

    

تورينو X مونزا – الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة، 5 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة AD SPORTS Premium 2    

لاتسيو X يوفنتوس – الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة AD SPORTS Premium 1  

فيورنتينا X ميلان – الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة،  10:45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة AD SPORTS Premium 1

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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