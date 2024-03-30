نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت 30-03-2024 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام العديد من المباريات المهمة اليوم السبت 30 مارس 2024، داخل بطولة الدوري الإيطالي الكالتشيو موسم 2023-2024، ومن أبرزها مباراة يوفنتوس ولاتسيو الإيطالي.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

نابولي X أتالانتا – الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت القاهرة 2:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة AD SPORTS Premium 1

جنوى X فروسينوني – الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة، 5 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة AD SPORTS Premium 1

تورينو X مونزا – الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة، 5 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة AD SPORTS Premium 2

لاتسيو X يوفنتوس – الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا X ميلان – الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة، 10:45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة AD SPORTS Premium 1