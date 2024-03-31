نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة فى الدوري الإنجليزي.. والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي بتوقيت مصر والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي الممتاز



يأتي موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد 31 مارس 2024، والمقامة على ملعب الإتحاد كما يلي:

تحدد موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.



ويوافق موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ارسنال السادسة والنصف مساءً عصرًا بتوقيت السعودية.



توقيت مباراة مانشستر سيتي في السودان وليبيا تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا.



ويوافق موعد مباراة مان سيتي بتوقيت والكويت وقطر الساعة السادسة والنصف مساءً.



ويأتي ميعاد ماتش مان سيتي ضد ارسنال بتوقيت الأردن الساعة السادسة والنصف مساءً.



وتأتي مباراة مان سيتي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.



ويوافق ميعاد ماتش مانشستر سيتي الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت المغرب، والساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت الجزائر وتونس.



القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد مان سيتي:



تملك قنوات بين سبورت حق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي، وهي القنوات الناقلة لمبارة مانشستر سيتي ضد أرسنال حصريًا اليوم الأحد.

واختارت قنوات بين سبورت قناة بين BeIN Sports 1 لتكون القناة الناقلة لمباراة السيتي ضد الأرسنال، ويأتي تردد القناة كما يلي:

تردد قناة BeIN Sports 1 الناقلة لمباراة أرسنال ضد السيتي

يأتي تردد قناة BeIN Sports 1 الناقلة لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معلق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال:



اختارت قنوات بين سبورت معلق ماتش صدراة الدوري الإنجليزي وهو المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي.

تشكيل أرسنال المتوقع:

حراسة المرمي

دافيد رايا.

خط الدفاع

اولسكندر – جابرييل- ويليام صاليبا- بن وايت.

خط الوسط

كاى هافيرتس- ديكلان رايس- مارتن اوديجارد.

الهجوم

تارسورد – جيسوس- فييرا.

تشكيل مان سيتي المتوقع

يتوقع أن تكون تشكيلة مانشستر سيتي اليوم كما يلي:

حراسة المرمي

إيديرسون.

خط الدفاع

كاي والكر – اكانجى- روبن دياز- ناثان آكي.

خط الوسط

رودري- كيفين دي بروين – فيل فودين.

الهجوم

جوليان ألفاريز- جيرمي دوكو- إيرلنج هالاند.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يأتي ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي اليوم كما يلي:

يتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة.

ويحل مان سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.