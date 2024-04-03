عاجل.. "بالأسماء" 7 لاعبين خارج قائمة الأهلي أمام سيمبا التنزاني

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أحمد جودة - القاهرة - سيغيب سبعة لاعبين عن قائمة الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني المرتقبة، حيث من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الجمعة القادم، على أرض استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

7 لاعبين خارج قائمة الأهلي أمام سيمبا التنزاني

يعمل المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر على تحديد الأسماء النهائية في القائمة، حيث سيخوض الفريق معسكرًا مغلقًا يوم الخميس القادم، بعد إجراء المران الأخير قبل اللقاء المهم، المتوقع أن يشهد حضورًا يفوق الـ30 ألف مشجع.

اللاعبون المستبعدون من قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا يتألفون من خمسة لاعبين مصابين وهم: محمد الشناوي، إمام عاشور، أليو ديانج، ياسر إبراهيم، وكريم نيدفيد، بالإضافة إلى غياب الثنائي محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم تضمينهما في القائمة الأفريقية.

يعيش الفريق الأحمر مأزقًا في خط الدفاع بسبب استمرار غياب ياسر إبراهيم، حيث لا توجد بدائل للثنائي رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم، خاصة مع استبعاد محمود متولي من حسابات مارسيل كولر منذ بداية الموسم.

فريق النادي الأهلي يواصل تدريباته الجماعية استعدادًا للمواجهة المقبلة، حيث يتجه الفريق نحو اللقاء بعد فوزه في مباراة الذهاب بتنزانيا بفارق هدف سجله أحمد نبيل كوكا في بداية اللقاء.