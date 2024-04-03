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أحمد جودة - القاهرة -

يصل الجزائري عبد الرحيم دغموم نجم خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري إلى القاهرة يوم الاثنين المقبل قادمًا من العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعدما تمت مناظرته من الخبير اليوناني العالمي إيمانويل بابا كوستاس والذي كان قد أجرى قبل عدة أشهر لدغموم جراحة الرباط الصليبي بمركز اسبيتار.

دغموم يصل إلى القاهرة الاثنين المقبل وينتظم في تدريبات المصري الجماعية فورا

اطمأن بابا كوستاس أحد أهم الأطباء الاستشاريين بمركز اسبيتار العالمي بالدوحة على تماثل دغموم التام من الإصابة ونجاح برنامجه التأهيلي الذي خضغ له بالقاهرة مؤخرا تحت إشراف محمود الشحات طبيب الفريق وبمتابعة من وائل رأفت المعد البدني للفريق.

قرر بابا كوستاس أن يستطيع اللاعب على الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق عقب عودته للقاهرة مباشرة.

يستعد المصري البورسعيدي لمواجهة شقيقه الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في العاشرة مساء غدا الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري.