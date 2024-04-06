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أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة العالمي في معرفة موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز أمام ضمك بهدف دون رد في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب "مدينة الأمير بن عبد العزيز الرياضية" في الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز أمام ضمك

يضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر موعدًا ناريًا مع غريمه التقليدي الهلال يوم الإثنين المقبل 8 أبريل 2024 على ملعب "محمد بن زايد"، وذلك في إطار نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة النصر والهلال يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال في كأس السوبر السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة النصر ضد الهلال مساء الإثنين المقبل، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباراة بطولة كأس السوبر السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORTS 1HD، بتعليق المعلق فهد العتيبي.