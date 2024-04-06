نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا كبيرا على نظيره فريق الخليج برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الهلال والخليج

وسجل صالح الشهري الهدف الأول في الدقيقة 7 للهلال وعاد محمد شريف بهدف التعادل في الدقيقة 9 ثم سجل مالكوم هدف ثاني للهلال في الدقيقة 42 وانتهى الشوط الأول وسجل مالكوم الهدف الثالث في الدقيقة 48 واحرز الحمدان الرابع بالدقيقة 90+5 انتهت المباراة 4/1.

ترتيب الهلال والخليج

وبهذه النتيجة أصبح رصيد الزعيم 77 نقطة بالمركز الأول بعد تحقيق 25 فوز و2 تعادل ولم يخسر بينما ظل الخليج في المركز التاسع برصيد 34 نقطة حيث فاز خلال 9 مباريات وتعادل بسبعة وهزم بأحد عشر.