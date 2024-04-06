نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طائرة الأهلي تضرب الزمالك بثلاثية نظيفة وتتوج ببطولة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق كرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي في تحقيق مسابقة الدوري على حساب الغريم التقليدي واللدود فريق نادي الزمالك بالفوز عليه في المباراة الثانية اليوم بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الأولى وكان لزامًا على الزمالك الظفر بمباراة اليوم للعب لقاء فاصل لمحاولة الحفاظ على لقبه الذي حققه في آخر موسمين قبل أن ينجح المارد الأحمر في الظفر باللقب الأول له منذ 2021 ليعزز رقمه التاريخي كبطلًا للبطولة برصيد 34 مرة.

طائرة الأهلي تضرب الزمالك بثلاثية نظيفة وتتوج ببطولة الدوري

وجاءت تفاصيل المباراة والاشواط وفق ما يلي:-

نهاية الشوط الثالث: الأهلي 25-20 الزمالك

24-20

22-18

16-13

16-12

16-11 للأهلي

12-6 للأهلي

نهاية الشوط الثاني: الأهلي 28-26 الزمالك

27-26 للأهلي

26-26

26-25 للأهلي

25-25

25-24 للأهلي

24-24.. تعادل مثير في اللحظات الأخيرة

20-19 للزمالك

7-3 للأهلي

3-2 للأهلي

نهاية الشوط الأول: الأهلي 25-16 الزمالك

18-11 للأهلي

14-7 للأهلي

4-2 للأهلي

بداية المباراة