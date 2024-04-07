عاجل.. مبابي يتحدى برشلونة بتعليق ناري قبل الموقعة المنتظرة

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أحمد جودة - القاهرة -

تحدى النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان نادي برشلونة بتعليق ناري قبل الموقعة المنتظرة في دوري أبطال أوروبا.

مبابي يتحدى برشلونة بتعليق ناري

ويلعب باريس سان جيرمان مع نظيره برشلونة مساء يوم الأربعاء المقبل عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وذلك في الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأبطال.

وأكد النجم كيليان مبابي في تصريحات صحفية له بشأن هذه المباراة:" حان وقت اللاعبين الكبار وأنا مستعد لذلك، كالعادة لن أختبئ".

وسوف تنطلق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان أمام برشلونة مساء يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب بارك دي برينس في فرنسا.

ومن المؤكد أن ينضم الدولي الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي القادم.