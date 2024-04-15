نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي ضد إيفرتون اليوم الإثنين 15-4-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق إيفرتون، مساء اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ويستضيف ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، مباراة تشيلسي مع نظيره فريق إيفرتون، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق تشيلسي المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد إيفرتون

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وسيتم بث مباراة تشيلسي ضد إيفرتون، عبر قناة beIN Sports 1HD.