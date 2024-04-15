نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023-2024 قبل مواجهات اليوم الإثنين.. هالاند على القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي 2023-2024، قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل الجاري.

موعد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

ومن المقرر أن يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره إيفرتون، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة على استاد ستامفورد بريدج معقل البلوز.

ويحتل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي؛ صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 هدف، ويليه أولي واتكينز، نجم أستون فيلا برصيد 19 هدف.

جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

1- إيرلنج هالاند.. مانشستر سيتي.. 20 هدفًا.

2- أولي واتكينز.. أستون فيلا.. 19 هدفًا.

3- محمد صلاح.. ليفربول.. 17 هدفًا.

4- سولانكي.. بورنموث.. 17 هدفًا.

5- إيزاك.. نيوكاسل.. 17 هدفًا.

6- كول بالمر.. 16 هدفًا.

7- جارود بوين- وست هام- 15 هدفًا.

8- سونج هيونج مين- توتنهام- 15 هدفا.

9- فيل فودين- مانشستر سيتي- 14 هدفًا.

10- بوكايو ساكا- آرسنال- 14 هدفًا.