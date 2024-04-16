نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا بسبب سوء الأحوال الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي العين الإماراتي تأجيل مباراته الهلال السعودي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

وكان من المقرر أن يحل الهلال ضيفا على العين، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

قال العين في بيان رسمي قبل 5 ساعات تقريبا من موعد انطلاق المباراة إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر تأجيل المباراة لسوء الأحوال الجوية.

وأشار البيان إلى أن المباراة ستقام غدا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي (السادسة بتوقيت القاهرة).

وأتم "الزعيم العيناوي" بيانه قائلا إنه "يرحب بالقرار ويؤكد حرصه على سلامة الجماهير".

نشر نادي العين عبر حسابه الرسمي على موقع (إكس): «بسبب الأحوال الجوية، الاتحاد الآسيوي يؤجل مباراة العين والهلال ليوم غدٍ الأربعاء.. نادي العين يرحب بالقرار ويؤكد حرصه على سلامة الجماهير».

وأضاف: «المباراة ستقام في الثامنة من مساء الأربعاء بتوقيت الإمارات، والتذاكر المباعة تخول لحاملها حضور المباراة».

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية قد ذكرت في وقت سابق أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر تأجيل المباراة يوما واحدا.

جاء ذلك في ظل سوء الأحوال الجوية في الإمارات، وهطول أمطار غزيرة على استاد هزاع بن زايد الذي يحتضن المباراة.

وكانت قناة "أبوظبي الرياضية" قد أكدت أمس الإثنين وصول الحكم الأردني أدهم المخادمة، المكلف بإدارة المباراة، إلى الإمارات، فيما تعذر وصول مساعديه بسبب الطقس.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أعلن صباح اليوم الثلاثاء تأجيل كافة المباريات المحلية في البلاد، على أن تُعلن مواعيدها الجديدة لاحقا.