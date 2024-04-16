نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة طمأنينة من تشافي لجماهير برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على مستقبل البارسا خلال السنوات القادمة بتواجد لاعبين صغار.

ويختتم فريق برشلونة استعداداته لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأكد تشافي في تصريحات صحفية له عن لامين يامال والمدافع كوبارسي:" أعتقد أنهم جاهزون، مثل الفريق بأكمله للتنافس، أظهروا حتى الآن شخصية كبيرة في سن الـ 16، 17".

وتابع مدرب برشلونة:" أنا فخور جدًا لأننا ننافس ببعض اللاعبين الصغار، لذا هذا مهم للنادي، برشلونة حي وأعتقد أن لدينا الحاضر والمستقبل".

ويأمل نادي برشلونة في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لأول مرة منذ خمس سنوات في حالة تخطيه عقبة نظيره باريس سان جيرمان.