4 لاعبين مهددين بالغياب عن ريال مدريد حال التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لمواجهة من العيار الثقيل أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين الكبيرين ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الملكي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

ويواجه رباعي الفريق الملكي خطر الغياب عن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في حال عبور مانشستر سيتي والتأهل إلى الدور القادم.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

يلتقى ريال مدريد مع مضيفه المان سيتي، مساء، غدًا، الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024 على ملعب "الاتحاد" معقل السيتي، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وسيكون الرباعي كامافنيجا وبيلينجهام وفينيسيوس وكارفخال مهددين بالغياب عن المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا حال تمكن الفريق الملكي تخطي عقبة الفريق الإنجليزي.