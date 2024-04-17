عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الاتحاد" في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وتبدأ أحداث مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: داني كارفخال، أنطونيو روديجر، ناتشو فيرنانديز، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، توني كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، جود بيلينجهام.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

تذاع مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.