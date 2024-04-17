نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيان رحيمي أول لاعبٍ يسجّل "هاتريك" للعين في دوري أبطال آسيا منذ 2013 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح لاعب العين الاماراتي سفيان رحيمي من تسجيل ثلاثة أهداف لفريقه العين الاماراتي في الشوط الأول من عمر المباراة التي تقام حاليا ضد الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا.

وبهذا أصبح سفيان رحيمي أول لاعبٍ يسجّل "هاتريك" للعين في دوري أبطال آسيا منذ 2013، وأول لاعب يسجّل "هاتريك" في مرمى الهلال في البطولة منذ 2013.

وقد أحرز الهدف الأول في الدقيقة ال6 من بداية انطلاق المباراة في الشوط الأول سكنت شباك الهلال في المباراة التي تقام بينهما حاليا ضمن الدور النصف نهائي، في دوري أبطال آسيا.

كما استطاع تسجيل الهدف الثاني للفريق عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة ال 26، من عمر الشوط الأول، من أحداث المباراة ضد الهلال السعودي.



وقد اشهر الحكم العديد من البطاقات الصفراء للاعبين وحصل لاعب العين الاماراتي محمد البلوشي على البطاقة الصفراء في الدقيقة ال9، كما حصل حارس مرمى الهلال السعودي محمد العويس علي نفس البطاقة في الدقيقة ال 26.



وفي الدقيقة ال 38، نجح اللاعب سفيان رحيمي من تسجيل الهدف الثالث لفريقه العين الاماراتي سكن شباك الهلال السعودي، لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بثلاثية نظيفة دون رد من الهلال.