نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ممدوح عباس يفتح النار بعد "منشور" أحمد سليمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، على أزمة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء مع الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، خلال الفترة الماضية.

ممدوح عباس يهاجم أحمد سليمان

وبالتزامن مع هجوم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على الإعلامي أحمد شوبير، وذلك بعد قيام الإعلام بحملة هجوم ضد القلعة البيضاء خلال الفترات الأخيرة.

ويرى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن الإعلام الكروي يدعم حاليًا القلعة البيضاء ولا بد أن يتعامل بشكل أكثر إيجابية مع هذا الأمر.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إكس": "الإعلام الرياضي بأغلبية أقلام كتابه يقفون الآن ويدعمون نادي الزمالك في ثوبه الجديد.. لكن ما يعكر الصفو أن يخرج البعض قاذفا تلك الأقلام بالإساءة وعدم الحيادية وهذا لم ولن يقبل من جانب نادي الزمالك ومجلس إدارته".

وأتم حديثه قائلًا: "هذه النغمة أصبحت سخيفة وغير مقبولة وعلى من يتبناها أن يُخلي مكانه أو يلتزم بسياسات الزمالك".

ويعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حاليا فترة رائعة، خاصة بعد الفوز أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف في قمة الدوري المصري، مساء الإثنين الماضي.