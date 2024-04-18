نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل حديث جوميز مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة دريمز الغاني المقبلة في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جوميز يلقي محاضرة فنية على لاعبي الزمالك

حرص المدير الفني على شرح العديد من الأمور الفنية والخططية خلال المحاضرة، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة بالمباراة المقبلة أمام بطل غانا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر تقام مباراة العودة يوم الأحد 28 أبريل في تمام الساعة الرابعة بتوقيت غانا السادسة بتوقيت مصر باستاد بابا يارا في كوماسي.