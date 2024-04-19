نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الأندية الأوروبية المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتمل بشكل رسمي عدد الأندية الأوروبية المتأهلة إلى بطولة كأس العالم للأندية 2025، عقب انتهاء مواجهات الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقام بطولة كأس العالم للأندية عام 2025، في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو، وحتى 13 يوليو.

تشهد تلك النسخة من مونديال الأندية مشاركة 32 فريق، منها 12 نادي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ريال مدريد ضمن المشاركين في كأس العالم للأندية

تواجد نادي ريال مدريد الإسباني، على رأس الأندية الأوروبية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وشهدت قائمة الأندية الأوروبية المشاركة في مونديال الأندية 2025، وجود كل من مانشستر سيتي وتشيلسي من الدوري الإنجليزي، بجانب يوفنتوس وإنتر ميلان من الدوري الإيطالي.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

جاءت الأندية الأوروبية المشاركة في المونديال كالآتي:

-ريال مدريد إسبانيا.

-أتليتكو مدريد إسبانيا.

-مانشستر سيتي إنجلترا.

-تشيلسي إنجلترا.

-يوفنتوس إيطاليا.

-إنتر ميلان إيطاليا.

-بورتو البرتغال.

-بنفيكا البرتغال.

-بايرن ميونخ ألمانيا.

-بوروسيا دورتموند ألمانيا.

-باريس سان جيرمان فرنسا.

-ريد بول سالسبورغ النمسا.

