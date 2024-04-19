نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الجمعة 19- 4- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يريد متابعو كرة القدم في كل مكان وخاصة محبي مشاهدة الدوري المصري، معرفة ترتيب هدافي دوري نايل قبل مباريات اليوم الجمعة، والذي سيشهد إقامة مواجهة واحدة فقط.

تختتم منافسات الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الممتاز مباراة بلدية المحلة مع المقاولون العرب علي ملعب نادي غزل المحلة.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الجمعة

يحتل حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 10 نقاط، ويأتي مابولولو نجم الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 9 أهداف، فيما يأتي أحمد بلحاج صانع ألعاب سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث برصيد 8 أهداف.